McDonald's Dordrecht nog week dicht na brand

De McDonald's in Dordrecht blijft nog tot zaterdag 21 januari dicht. In de vestiging bij de A16 was woensdagochtend brand ontstaan in de keuken.

Het personeel was al binnen toen het vuur ontstond in de frituur. De medewerkers konden op tijd naar buiten komen.



De brandweer had de brand snel onder controle, maar moest wel een deel van het plafond slopen om te controleren of de brand uit was.



Het filiaal van de McDonald's is twee maanden geleden nog gerenoveerd. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.