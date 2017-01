'Maeslantkering waarschijnlijk niet dicht vanwege hoogwater'

De Maeslantkering hoeft vrijdagmiddag waarschijnlijk niet dicht vanwege het hoge water. Dat verwacht Rijkswaterstaat vrijdagochtend naar aanleidingen van metingen.

Normaal gesproken gaat de Maeslantkering dicht bij 3 meter boven NAP. Maar voor deze stormachtige dag is de grens verlaagd naar 2,60 meter.Rijkswaterstaat hoopt daarmee weer eens te kunnen oefenen tijdens een storm. Tien jaar geleden ging de Maeslantkering voor het laatst dicht.Of de Maeslantkering ook echt dichtgaat is nog de vraag. Volgens de berekeningen van donderdagavond zou de kering wel dichtgaan vanwege hoogwater, maar vrijdagochtend zijn de cijfers weer anders. "We weten niet of hij wel dichtgaat, maar we houden het weer continue in de gaten", zegt Rijkswaterstaat.Mocht de kering toch dichtgaan, dan heeft dat gevolgen voor de scheepvaart. De haven van Rotterdam zou dan wel open blijven, alleen de Nieuwe Waterweg is dan gestremd. Het westelijk havengebied zou wel bereikbaar blijven, aldus het Havenbedrijf Rotterdam."We stemmen alles af met het Havenbedrijf, maar veiligheid gaat boven alles", zegt Rijkswaterstaat.Rijkswaterstaat raadt mensen af om te komen kijken als de kering toch dichtgaat. "Daar stormt het dan te hard voor, dat is niet veilig."In de regio zijn donderdagmiddag uit voorzorg al verschillende kades afgezet . De hoogste waterstand wordt verwacht tussen 16.00 en 17.00 uur. Op een blog van Rijkswaterstaat is alles te lezen over de storm.