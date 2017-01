FC Dordrecht vanavond live op rijnmond.nl

Vanavond gaat voor FC Dordrecht de competitie verder met de uitwedstrijd bij FC Oss. Op deze website is vanaf 20:00 uur de wedstrijd live te volgen.

Dennis Kranenburg is in Brabant en doet verslag van het duel tussen de nummer 14 uit Oss en de nummer 19 uit Dordrecht. Op deze website is vanavond een livestream beschikbaar met zijn radioverslag.Door de overwinning op Achilles '29 in de laatste speelronde voor de winterstop heeft FC Dordrecht wat lucht en staat het negen punten voor de hekkensluiter. De nummer laatst aan het eind van dit seizoen degradeert uit de Jupiler League.