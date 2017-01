Drie binnenspeeltuinen op vingers getikt door inspectie

Archieffoto (via Pixabay)

Drie indoorspeeltuinen zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de vingers getikt. De NVWA heeft afgelopen jaar landelijk 37 speelhallen gecontroleerd. Bij 90 procent was iets niet in orde.

Bij De Ballebak Rotterdam Ommoord, Monkey Town Bleiswijk en Monkey Town Spijkenisse waren de papieren niet in orde. Dat is inmiddels weer geregeld.



Speeltuin De Jungle in Vlaardingen is ook gecontroleerd. Daar was alles helemaal in orde.



Toestellen kapot

De meest voorkomende problemen bij andere speeltuinen in het land zijn kapotte speeltoestellen of vloerdelen.



De NVWA is geschrokken van de onderzoeksresultaten, zegt de inspectie tegen de NOS. De speeltoestellen zijn populair bij jonge kinderen en het niet naleven van de veiligheidsregels kan grote gevolgen hebben, zegt de NVWA.