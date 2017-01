Wiegman bondscoach van vrouwenelftal

Sarina Wiegman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Vrouwenelftal. Wiegman was de afgelopen maanden nog assistent trainer bij Jong Sparta, maar haar taken worden nu weer waargenomen door Leen van Steensel.

Van Steensel was ziek en daarom werd Wiegman enkele maanden geleden ingevlogen om hem te vervangen. De afgelopen jaren was Sarina Wiegman al assistent van bondscoach Arjan van der Laan. Hij werd vorige maand ontslagen, omdat er te weinig vertrouwen was in de oud-Spartaan. Sarina Wiegman krijgt als assistent Foppe de Haan.Oranje doet komende zomer mee aan het EK, dat in Nederland wordt gehouden. Er worden ook wedstrijden op Het Kasteel in Rotterdam gespeeld.