Jordy Buijs vervolgt loopbaan in Australië

Jordy Buijs in het shirt van NAC Breda

Jordy Buijs uit Ridderkerk zet zijn voetballoopbaan voort in Australië. De centrale verdediger, die dit seizoen uitkwam voor de Roemeense club Pandruii Targu-Jiu, tekent een contract voor vijf maanden bij Sydney FC.

De 28-jarige Buijs was sinds december clubloos, omdat zijn Roemeense werkgever failliet ging. Buijs begon zijn carrière bij Feyenoord en speelde daarna onder meer voor De Graafschap, NAC Breda en Roda JC.



Sydney FC is de huidige Australische koploper in de A-League.