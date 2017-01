Geuzenpenning voor mensenrechtenadvocaten uit Kameroen

De Geuzenpenning 2017 gaat naar advocaten Alice Nkom en Michel Togué uit Kameroen. Zij krijgen de prijs omdat ze als advocaten in het Afrikaanse land homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders durven te verdedigen.

In Kameroen is homoseksualiteit verboden. Wie betrapt wordt, kan een celstraf of boete krijgen. Ondanks bedreigingen blijven de twee advocaten homoseksuelen verdedigen.Wie in Kameroen een 'vrouwenberoep' heeft, zoals kapper, loopt het risico opgepakt te worden.Ook een man die Baileys drinkt, kan gearresteerd worden. De alcoholische drank zou een vrouwendrankje zijn, dus een man die het drinkt zou wel homoseksueel moeten zijn, zo wordt door sommige mensen in Kameroen geredeneerd.De Geuzenpenning wordt sinds 1987 uitgereikt aan hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten. Vorig jaar ging de penning naar reddingsorganisatie MOAS. De penning wordt in maart aan de advocaten uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen