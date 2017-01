'ProRail handelde oneerlijk bij afsluiten Moerdijkbrug'

Spoorwegbeheerder ProRail heeft drie spoorgoederenvervoerders niet meteen betrokken bij de beslissing of de Moerdijkbrug in april tijdelijk dicht moest. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

Het gaat om onder meer Rotterdam Rail Feeding B.V. en de Rotterdamse vestiging van het internationale LTE Netherlands B.V..De Moerdijkbrug moest een paar dagen dicht omdat er scheuren in het spoor waren ontdekt.Volgens ACM zijn de NS en DB Cargo eerder betrokken bij de beslissing over het wel of niet sluiten van de brug, dan andere vervoerders.Daarmee hadden NS en DB Cargo een voorsprong op de rest bij het zoeken naar alternatieve routes.ACM zegt dat de uitkomst van het onderzoek van belang is bij het eventueel indienen van een schadeclaim.ProRail zegt dat het de gedupeerde spoorgoederenvervoerders een schadevergoeding heeft aangeboden. Sommigen zouden al gecompenseerd zijn, anderen berekenen nog de geleden schade. Het is niet bekend om welk bedrag het gaat.Ook belooft ProRail voortaan de partijen beter te betrekken bij besluitvorming over dergelijke problemen.