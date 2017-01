LIVEBLOG: Regio bereidt zich voor op hoogwater

Kades zijn afgezet en automobilisten mogen hun auto er niet parkeren. Vrijdagmiddag wordt hoogwater verwacht. Aangewakkerd door een sterke wind zou het hoogtepunt tussen 16.00 en 17.00 uur zijn. Via dit liveblog houden we je op de hoogte van de situatie in de regio.

14.35 uur: Begin van de avond gaat het waarschijnlijk ook nog heel hard waaien14.30 uur: Verwacht wordt dat het water over ruim een uur het hoogste punt bereiktDus kijk uit waar je je auto parkeert14.11 uur: Het begint er al wat dreigender uit te zien bij de MaeslantkeringEn vanochtend sneeuwde het al in Barendrecht13.47 uur: De kering in de Hollandse IJssel is dicht13.37 uur: Niet alleen moeten we in de regio oppassen voor hoogwater. Ook weggebruikers moeten voorzichtig doen.13.35 uur: Als ware vliegtuigspotters staan deze mensen bij de Maeslantkering. Ze hopen dat de kering dichtgaat, maar daar lijkt het nog niet op.Rijkswaterstaat waarschuwde vrijdagochtend nog dat mensen beter niet kunnen komen kijken, vanwege de storm. Sommigen kunnen het niet laten..13.28 uur: Het team van de Hollandsche IJsselkering is bij elkaar gekomen om de kering te sluiten, meldt Rijkswaterstaat in hun liveblog . In de tussentijd varen de laatste schepen onder de kering door.13.07 uur: In Hellevoetsluis nemen ze ook het zekere voor het onzekere12.45 uur: Update Maeslantkering: De kering hoeft vooralsnog niet dicht. In Rotterdam is de waterstand nu 2,50 meter boven NAP. Pas als 2,60 meter wordt gehaald, gaat de waterkering dicht. RIjkswaterstaat houdt het nauw in de gaten12:40 uur: Ook de waterschappen zijn alert, zoals Hollandse Delta ten zuiden van Rotterdam. Buitendijkse fietspaden worden tijdelijk afgesloten.12.31 uur: "Nu even zon maar dat duurt niet lang", zegt Ed Aldus op Radio Rijnmond.Dit staat ons misschien nog te wachten vanmiddag:11.50 uur: Ook in Maassluis verwachten ze hoogwater en zijn ze voorbereid.09.07 uur: Rijkswaterstaat heeft een vrijdagochtend een liveblog geopend over de waterstanden.De gemeente Rotterdam heeft een online hoogwaterkaart zodat je kan zien tot hoe ver het water stijgt.08.45 uur: Bij de Maeslantkering zit vrijdag een team klaar voor als de kering dichtgaat bij te hoog water. Rijkswaterstaat verwachtte vrijdagochtend dat de kering niet dicht hoeft , maar dat kan per uur veranderen.Donderdagmiddag zijn er al verschillende kades afgezet in Rotterdam.07.20 uur: Het weer voor vrijdag: Onstuimig en guur, zegt weerman Ed Aldus