Binnenrijder Dordtse lunchroom verdacht van poging tot doodslag

Justitie verdenkt de man die vorige maand met een auto een restaurant in Dordrecht binnenreed van poging tot doodslag. Dit gebeurde bij Laura’s Keuken, in de wijk Dubbeldam.

De horecazaak was 28 december gesloten, maar de bestuurder kon volgens justitie niet weten dat er niemand binnen was.Het is nog onduidelijk waarom de man de gevel heeft geramd . Het gaat om een vaste klant van het restaurant. Hij verblijft nu op een bijzondere zorgafdeling van de gevangenis, meldt justitie. De man is waarschijnlijk ernstig in de war.De schade was dusdanig groot dat eigenaresse Laura de Haas haar lunchroom pas in februari weer open kan gooien.