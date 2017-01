Karsdorp: 'Ben nog te wisselvallig, dat moet beter'

Rick Karsdorp - Foto: Edwin Spek (ANP)

Rick Karsdorp werkt met Feyenoord toe naar de tweede seizoenshelft. De Rotterdamse koploper start zondag bij Roda JC. Er wordt gejaagd op Feyenoord, dat vijf punten meer heeft dan naaste belager Ajax. "Of er nou op ons gejaagd wordt of wij moeten jagen, wij moeten het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken," zegt Rick Karsdorp.

De koploper van de eredivisie snakt naar de eerste landstitel sinds 1999. Karsdorp was tijdens de winterstop op Curacao en ook daar werd hij er vaak op aangesproken. "Ik hoop het, maar het seizoen is nog lang. We staan er goed voor, dat moeten wij vasthouden."



Karsdorp zelf wil constanter worden in de laatste maanden van het seizoen. "Vorig seizoen had ik een topjaar, wonnen we de beker. Dit seizoen begon ik goed, daarna werd het iets minder. Ik ben nog te wisselvallig, dat moet beter. Daar heb ik de tweede seizoenshelft voor."



Roda JC - Feyenoord begint zondag om 12.30 uur.