Van Bronckhorst: 'Iedereen bij Feyenoord heeft maar één doel'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Het lijkt erop dat Jens Toornstra zondag bij de hervatting van de competitie Karim El Ahmadi vervangt op het middenveld van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Roda JC. Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde dat tijdens de persconferentie in de Kuip niet bevestigen.

Er wordt gejaagd op Feyenoord, de trotse koploper van de eredivisie. “Het is moeilijk om te zeggen dat je geen kampioenskandidaat bent,” zegt Van Bronckhorst. Maar is Feyenoord ook favoriet? “Wel door het spel dat wij laten zien, hopelijk tot het eind. Je merkt aan iedereen, van speler 1 tot 29, dat iedereen maar één doel heeft.”



Roda JC – Feyenoord begint zondag al om 12.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.