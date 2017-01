Pastoor: 'Met wat extra ervaring inzetten op meer'

Sparta-trainer Alex Pastoor

Sparta opent de tweede seizoenshelft zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. En wederom zit het Kasteel vol. "Dat is schitterend, deze club maakt een goede ontwikkeling door," zegt trainer Alex Pastoor trots.

En dat terwijl de Rotterdammers zeker in de laatste maand voor de winterstop nog nauwelijks punten pakten. "Maar er is realisme, we presteren maximaal. Met wat extra ervaring gaan we inzetten op meer," aldus de trainer over het gebrek aan ervaring van zijn spelers op het hoogste niveau. "De meeste spelers zijn van nul naar vijftien wedstrijden gestegen in de eredivisie."



Roland Bergkamp is na lang blessureleed op de weg terug. "Hij heeft afgelopen dinsdag dertig minuten gespeeld, dat ging naar tevredenheid. De reactie was goed, dat gaan we proberen door te zetten. De bedoeling is dat hij zondag met Jong Sparta in actie komt, zeker dertig minuten, hopelijk wat meer."



Sparta - FC Utrecht begint zaterdagavond om 20.45 uur. Het duel op het Kasteel is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel doet verslag.