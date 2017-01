Belg opgepakt die nog 5 jaar de cel in moet

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De Rotterdamse politie heeft donderdagavond aan de Cornelis Heindricksestraat een man uit België opgepakt die nog een celstraf had openstaan van 5 jaar.

Aangezien de man in het buitenland is veroordeeld, kan de politie in Rotterdam niet zeggen wat hij heeft misdaan.



Het is nog niet duidelijk wanneer de man wordt uitgeleverd aan België.