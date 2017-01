Inbrekers aangehouden bij school in Rotterdam

Archieffoto

Bij een school aan de Tattistraat in Rotterdam zijn twee mannen aangehouden. De twee hadden ingebroken in de school.

Donderdag rond 21.00 uur was er nog iemand aan het werk in de school. Hij merkte dat er anderen in het gebouw waren en belde de politie.



Agenten omsingelden de school en gingen naar binnen. Toen de inbrekers dat doorhadden, probeerden ze nog te ontsnappen via een raam.



Twaalf laptops

De politie heeft de Amsterdammer (40) en de 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Hun inbrekersgereedschap is in beslag genomen.



In de auto van de twee lagen twaalf laptops.