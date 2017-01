Judoka Franssen uitgesloten voor internationale wedstrijden

Judoka Juul Franssen

Judoka Juul Franssen van Budokan Rotterdam is door de Judo Bond Nederland uitgesloten voor internationale wedstrijden en trainingsstages met de nationale sportselectie. Volgens de bond is er een verschil in inzicht over de te volgen route richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Zo wil de bond dat alle judoka's in Papendal gaan trainen onder vaste bondstrainers. De 26-jarige Franssen kan door de beslissing van de bond niet meer topjudo uitoefenen op het hoogste niveau. Bovendien heeft sportkoepel NOC*NSF op verzoek van de judobond de A-status van Franssen beëindigd, waardoor zij geen aanspraak meer kan maken op voorzieningen die haar topsportcarrière ondersteunen.



De judoka is het niet eens met het besluit en denkt na over mogelijke juridische stappen. Franssen won in oktober vorig jaar nog goud in de klasse tot 63 kilogram tijdens de Grand Slam van Abu Dhabi.