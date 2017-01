Jarige Maastunnel deels nagebouwd voor expositie in Kunsthal

In de Kunsthal in Rotterdam opent zaterdag een tentoonstelling over 75 jaar Maastunnel. Dat is een maand eerder dan het officiële jubileum van de oudste afgezonken tunnel van Nederland.

Op 14 februari 1942 reden de eerste auto's en fietsers door de tunnel tussen de noord- en zuidoever van de Nieuwe Maas. Aan de opening was een jarenlange voorbereiding voorafgegaan.De Kunsthal heeft een deel van de tunnel nagebouwd,inclusief karakteristieke gelige verlichting en originele tegeltjes.Conservator Eva van Diggelen: "We hebben 5000 originele tegeltjes in de wanden verwerkt. Ook de trap naar het andere deel van de expositie is voorzien van de bekende houten latjes van de oude roltrap."De tentoonstelling in de Kunsthal wordt zaterdag geopend door burgemeester Aboutaleb. De expositie is tot eind april te zien.Tegelijkertijd met de expositie in de Kunsthal verschijnt een boek over 75 jaar Maastunnel, getiteld 'Onder de Tunnel door' (€30,-).Auteur Henk van der Maas werkte zelf tien jaar bij de technische afdeling en heeft dus heel wat leuke verhalen te vertellen.Henk:"Ik ken natuurlijk veel mensen, dus heb originele verhalen op kunnen tekenen. Het is echt een boek voor Rotterdammers.