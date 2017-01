Cocaïne uit Suriname onderschept in Rotterdamse haven

Pakketten cocaïne gevonden in Rotterdamse haven

De douane heeft in de Rotterdamse haven bijna 500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een lege tankcontainer uit Suriname.

Na de vondst is een 54-jarige man uit Numansdorp opgepakt. Justitie verdenkt hem ervan dat hij betrokken is bij het drugstransport.De cocaïne zat in zilverkleurige pakketten, die achter metalen platen aan de voor- en achterkant van de container waren verstopt.