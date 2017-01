Rijnmond Staat Stil met Tjeerd de Faber

Rond de jaarwisseling komt hij altijd weer opdoemen: die man met die witte jas, die snor en die bril. Beter gezegd: die veiligheidsbril.

Tjeerd de Faber(61), oogarts in Rotterdam. Al jaren waarschuwt hij voor de gevaren van vuurwerk. Hij is degene die elke keer weer de ogen moet oplappen, die beschadigd zijn, of -zoals hij het zelf zegt- aan flarden zijn geschoten."Berichten uit de loopgraven" noemt hij zijn observaties tijdens oud&nieuw. "De Amerikaanse ambassadeur waarschuwt zijn expats altijd: Nederland is een prachtig land. Behalve met oud&nieuw. Dan moet de brievenbus dicht en kan je niet over straat."Fanatiek blijft hij pleiten voor een vuurwerkverbod. "Als we zouden horen dat in een land op een dag 500 gewonden zouden vallen door explosies, dan zou Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geven."Tjeerd de Faber dus. Wat doet hij eigenlijk de rest van het jaar? Dan is hij een oogarts met passie, die zich vooral richt op kinderen. In zijn spreekkamer hangen de muren vol met kindertekeningen. "Bedankt dokter Tjeerd, dat ik weer mooie oogjes heb."Regelmatig bellen ze vanuit Diergaarde Blijdorp, of hij een aap of een tijger kan komen opereren. Dat doet hij dan. Gratis. "Ik heb pas de zoon van Bokito geholpen. Door zijn slechte ogen had hij moeite zich te handhaven in de groep. Dat is nu weer goed."Enthousiast scrolt hij door zijn smartphone, om foto's te laten zien van mensen en dieren. En de mooiste? "Die zijn van mijn vrouw. Diepblauw. Toen ik die zag, was ik meteen verkocht. En toen was ik nog niet eens oogarts."