Maeslantkering blijft open: 'Het was wel een spannende middag'

Het was vrijdag alle hens aan dek bij Rijkswaterstaat en de gemeenten in het Rijnmondgebied. Maar de verwachte hoogwaterpiek bleef om 16.00 uur steken op 2,50 meter. Dat is net onder de kritieke grens van 2,60 meter. De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg hoefde niet dicht.

"Het was wel spannend vanmiddag", zegt Willy Dekker van Rijkswaterstaat. Maar de Maeslantkering kon open blijven. Dat gold ook voor de Oosterscheldekering in Zeeland.Donderdag leek het erop dat de piek van het hoge water zou samenvallen met het hoogtepunt van de storm. Daardoor zou het hoogwater verder worden opgestuwd.Niet boven kritieke grensMaar de wind is vrijdagavond pas op zijn hardst. Rijkswaterstaat bekijkt rond 03.00 uur of de Oosterscheldekering dicht moet. Maar de verwachting is dat de waterstand niet boven de kritieke grens van 3 meter NAP uitkomt.Dat de grootste waterkeringen van Nederland open konden blijven, wil niet zeggen dat het hoogwater niet voor overlast zorgde. Zo zijn onder meer in Vlaardingen, Maassluis en op het Noordereiland in Rotterdam de kades ondergelopen. Kijk voor beelden en foto's op het liveblog dat we hebben bijgehouden.Twee grote keringen dichtDe Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Haringvlietsluizen sloten vrijdag wel. Dat gaf de nodige overlast voor het scheepvaartverkeer. Uiteindelijk werd een waterpeil bereikt van 2,12 meter NAP. Er was een hoogte van 2,34 meter NAP.KijkersMaar de waterkeringen trokken ook veel bekijks. "Het is een mooi stukje van Nederland, waar toch een stuk bescherming van ons land ligt. Dus als je dat kunt bekijken. Ik houd het al sinds gisteravond in de gaten via internet", zegt een vrouw bij de Maeslantkering."Wij hadden wel gehoopt om de sluiting van de kering te zien", zegt een teleurgestelde leerling van een school uit Velp. Hij is met zijn klas op excursie langs alle waterkeringen. "We hebben er eigenlijk wel mooi weer bij. In het oosten ligt meer sneeuw. Alleen een beetje harde wind", zegt hij.ToevalBij de Algerakering kwamen studenten van de Universiteit van Wageningen kijken. De excursie was al lang geleden gepland. De studenten vielen met hun neus in de boter, erkent hun docent.