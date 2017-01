Krabbendam: 'Feyenoord geeft voorsprong niet uit handen'

Martijn Krabbendam

Martijn Krabbendam ziet Feyenoord voor het eerst sinds 1999 weer landskampioen worden. "Er moeten hele rare dingen gebeuren wil Feyenoord dit nog weggeven," zegt de Feyenoord-watcher van Voetbal International in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"De ploeg is stabiel. Ze hebben een klein dipje gehad, maar daar hebben ze zich snel van hersteld. Feyenoord geeft de voorsprong niet uit handen," denkt Krabbendam, die vrijdag in FC Rijnmond aan de desk zat met presentator Etienne Verhoeff en analist Ruud van Os.



De eredivisie wordt komend weekend hervat. Feyenoord gaat op bezoek bij Roda JC, Sparta ontvangt FC Utrecht en Excelsior speelt in Eindhoven bij PSV.