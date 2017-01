Man met vuurwapen opgepakt in Rotterdam-Overschie

De politie heeft donderdagavond een Rotterdammer gearresteerd die net een plaatsgenoot zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Dat gebeurde in een huis aan de Patijnstraat in Rotterdam-Overschie.

Een 51-jarige Rotterdammer waarschuwde de politie dat iemand in het huis hem met een vuurwapen had bedreigd. In de woning waren op dat moment vier mensen binnen.Agenten controleerden alle aanwezigen. Een van hen had daadwerkelijk een vuurwapen bij zich. De 26-jarige man uit Rotterdam is daarop aangehouden.De politie onderzoekt wat er is gebeurd in het huis aan de Patijnstraat en of de melder inderdaad is bedreigd door de verdachte.