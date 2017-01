Nieuwerkerker vast voor mishandeling clublid No Surrender

De politie heeft vrijdag in Rotterdam-West een vierde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een lid van de motorclub No Surrender. Het gaat om een 34-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel. In de zaak zijn eerder al drie andere mannen aangehouden.

De vier zouden in mei vorig jaar een 41-jarige man uit Schiedam hebben afgetuigd. Dat gebeurde na een begrafenis in Bergen op Zoom van een vader van een van de No Surrender-leden.Aanleiding zou zijn geweest dat de Schiedammer wilde opstappen als lid en dat werd hem niet in dank afgenomen.Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen. In het ziekenhuis zouden clubleden hem vervolgens hebben gedwongen om op social media te schrijven dat hij een motorongeluk had gehad. De politie kon in november drie verdachten aangehouden. De man uit Nieuwerkerk aan den IJssel was toen ook al als verdachte in beeld, maar hij wist aan zijn arrestatie te ontsnappen. Vrijdag liep hij alsnog tegen de lamp.De politie verdenkt de Nieuwerkerker niet alleen van mishandeling, maar ook van drugs- en wapenbezit. Hij zou op zijn vlucht voor de politie een tas met kilo’s harddrugs en een vuurwapen hebben achtergelaten in een huis in Capelle aan den IJssel.De eerder aangehouden verdachten komen uit Amsterdam, Den Haag en Oss. Van hen zitten de Amsterdammer en de Ossenaar nog vast.