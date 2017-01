Menselijke resten tussen nieuwe spullen MH17

Opnieuw zijn menselijke resten opgedoken van slachtoffers van rampvlucht MH17. Het bot is meegenomen door een journalist die in Oekraïne de plek van de crash heeft bezocht. Het bot is afkomstig van een slachtoffer dat al eerder was geïdentificeerd.

Journalist Michel Spekkers was naar Oost-Oekraïne afgereisd om te laten zien dat niet alles op de rampplek is opgeruimd. Hij vond allerlei spullen en nam die mee in een vuilniszak.Tussen de resten zat ook een bot. Spekkers dacht dat het bot hoorde bij een van de twee slachtoffers van wie nog niets was teruggevonden. Een van hen is de 15-jarige Gary Slok uit Maassluis.Maar naar nu blijkt is het bot afkomstig van een passagier van wie de identiteit al in 2014 is achterhaald.Over de reis van Spekkers is veel ophef ontstaan. Zaterdag nam de politie op Schiphol de vuilniszak en gegevensdragers in beslag, omdat het ontvreemden van voorwerpen van een plaats delict strafbaar kan zijn.Spekkers tekende protest aan tegen de in beslagname, maar donderdag oordeelde de rechter-commissaris dat zijn telefoon, videocamera en laptop voorlopig nog in bezit van de politie mogen blijven.Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.Na de crash hebben Nederlandse forensische onderzoekers in Oekraïne gezocht naar lichaamsresten van de passagiers. Het onderzoek moest voortdurend worden onderbroken doordat de gevechten tussen het Oekraïense leger en pro-Russische rebellen doorgingen.