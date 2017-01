Scherpe keuzes in het vernieuwde Feyenoordmuseum

Frisser, moderner en interactiever. Zo beschrijft bestuurslid Ton Strooband van de stichting Feyenoordmuseum. Vrijdag is het feestelijk geopend door oud-speler Peter Houtman.

Het museum van de Stadionclub heeft weinig meer weg van het oude museum. Allereerst is de plek anders. De collectie is verhuisd van het Maasgebouw naar de andere kant van stadion de Kuip, aan de Olympiazijde.De nieuwe locatie is kleiner, dus is de opzet compacter. "We hebben een hele strenge selectie moeten maken vanuit de drieduizend voorwerpen die we in onze collectie hebben", legt Strooband uit.De geschiedenis van Feyenoord is opgedeeld in vijf thema's en een tijdlijn. Nieuw is ook dat bezoekers hun eigen favoriete opstelling aller tijden kunnen maken.Ook zorgt de kleine ruimte ervoor dat het museum meer met woorden en beelden moet uitleggen. Er zijn ook films te zien, waaronder de film over Feyenoord in oorlogstijd, die dagelijks draait.Doordat het museum keuzes heeft moeten maken, zijn ook veel spullen in het depot gebleven. Niet te zien zijn de oude klokken en oude tafels die spelers kregen als ze kampioen werden. Ook is er lang niet genoeg ruimte om alle shirts tentoon te stellen.Het Feyenoordmuseum is anderhalf jaar dicht geweest. Vanaf volgende week is het museum open voor de fans.[Tweet: https://twitter.com/vzAndr/status/819964807898140672 [Tweet: https://twitter.com/PHoutman/status/819959378828754944