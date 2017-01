Brand in slooppand Gorinchem

Foto: Ronddelinge.nl

In de Jacob van de Ulftstraat in Gorinchem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in een rijtjeshuis. Volgens de brandweer gaat het om een woning die officieel niet meer bewoond is en binnenkort gesloopt gaat worden.

De woningeigenaar is gewaarschuwd en kwam kijken bij de brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand in de hoekwoning zou overslaan naar een naastgelegen woning.



De oorzaak van de brand in het slooppand in Gorinchem is onbekend.