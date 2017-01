Nabestaanden MH17 willen nieuwe zoektocht naar menselijke resten

Het is voor nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 onverdraaglijk dat er mogelijk nog steeds menselijke resten in Oekraïne liggen. Zij sluiten een nieuwe bergingsmissie niet uit.

Voorzitter Evert van Zijtveld van Stichting Vliegramp MH17 heeft dat zaterdag gezegd na de vondst van een stukje bot op de plek door een journalist.Van twee slachtoffers zijn nooit resten gevonden in het rampgebied. Een van hen is de 15-jarige Gary Slok uit Maassluis die met zijn moeder op weg naar hun vakantiebestemming verongelukte.Stichting Vliegramp MH17, waarin nabestaanden zijn verenigd, gaat op korte termijn praten met het Openbaar Ministerie. Dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe missie.De wetenschap dat er misschien nog menselijke resten liggen is ''heel zwaar'' voor nabestaanden, benadrukt Van Zijtveld. ''Het hoort daar niet'', aldus de voorzitter.De Nederlandse journalist Michel Spekkers bezocht het rampgebied de afgelopen weken en kwam terug met onder meer het stukje bot.Uit onderzoek blijkt dat het inderdaad gaat om resten van een van de passagiers van de Boeing 777 van Malaysia Airlines die in 2014 werd neergehaald. Het behoort toe aan iemand van wie de identiteit al eerder was vastgesteld