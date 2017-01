Politie arresteert vier jongens voor straatroof

De politie heeft vier jongens uit Rotterdam, Delft en Den Haag opgepakt voor het beroven van een vrouw van haar schoudertas.

Twee jongens sloegen rond middernacht toe in Delft en gingen er met de tas van de 26-jarige vrouw vandoor. Getuigen zagen dat ze zich bij twee andere jongens voegden en volgden de groep. Toen de straatrovers dat doorkregen, splitste de groep zich in tweeën.



Uiteindelijk wist de politie de twee tweetallen aan te houden op de Kanaalweg en in de Vondelstraat in Delft.



De verdachten, 16, 17 en 19 jaar uit Den Haag, Rotterdam en Delft zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.