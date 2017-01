Botteghin: 'We zijn klaar voor de rest van het seizoen'

Eric Botteghin

Na een periode van winterstop is Feyenoord-verdediger Eric Botteghin klaar voor de hervatting van de competitie. ‘’De rust was ook wel nodig voor iedereen om de batterij weer op te laden. We zijn klaar voor de rest van het seizoen’’, aldus de 29-jarige Braziliaan.

De Rotterdammers beginnen de tweede seizoenshelft als koploper. Botteghin verwacht niet dat zijn team door de druk die gaat toenemen minder gaat presteren. ‘’Bij Feyenoord is er altijd druk en ik denk dat deze groep er heel goed mee om kan gaan. Het zou niet anders zijn hoe het daarvoor was. Wij moeten blijven doen waar we me bezig waren’’, vertelt Botteghin tegenover RTV Rijnmond.



Zondag speelt Feyenoord in Kerkrade tegen Roda JC. Een belangrijke wedstrijd om de tweede seizoenshelft goed te beginnen. ‘’Ze hebben een heel goed georganiseerde ploeg die veel verdedigen. Wij moeten een manier vinden om goals te maken’’, zegt de verdediger die vorig seizoen met een doelpunt belangrijk was in het bekertoernooi tegen de club uit Limburg. ''Het was mijn eerste goal voor Feyenoord en die was belangrijk voor de beker, maar ik hoop dat het deze keer iets makkelijker kan gaan’’, aldus Botteghin.



In het Parkstad Limburg Stadion wordt zondag om 12:30 uur afgetrapt. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen op Radio Rijnmond verslag van het duel.