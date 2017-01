Einde voor Lutherse kerk Schiedam

Lutherse kerk

Het is een karakteristiek pand aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam: het gebouw van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Het staat nu leeg, nadat vorige week de laatste dienst werd gehouden.

"Een vaste burg is onze God", staat met grote gouden letters op de gevel. Het is de eerste regel van een van de liederen van Luther. Ouderling Katheline Kaptein begint het lied spontaan te zingen.



"Het is zo jammer dat we hier weg moeten", zegt ze. "Maar ja, iedereen wordt steeds ouder en er is geen nieuwe aanwas. Dus het krimpt en het krimpt."



De gemeenschap die hier tot voor kort iedere week bijeenkwam gaat niet alleen weg uit het gebouw: ze verdwijnt de facto helemaal. "Voor de lutheranen had deze kerk een streekfunctie. Mensen kwamen van wat verder naar Schiedam. Die gaan nu naar een kerk dichterbij."



Wat er met het pand gaat gebeuren is nog onduidelijk. Kaptein hoopt dat ze er ooit weer zal kunnen terugkeren: "De gemeenten van de grotere kerken slinken ook, dus wie weet zitten we over een aantal jaar weer gewoon in deze kerk."