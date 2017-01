Breuer belangrijk voor Sparta: 'Daar alles aan gedaan'

Michel Breuer is met zijn ervaring belangrijk voor Sparta

Sparta staat er met een dertiende plaats in de eredivisie niet slecht voor, al werden de laatste drie duels verloren. Aanvoerder Michel Breuer begon alle wedstrijden in de basis en is belangrijk voor de Rotterdammers. "Dat had misschien niemand verwacht, maar ik heb er wel alles aan gedaan om het mogelijk te maken."

In al die wedstrijden pakte Breuer slechts een gele kaart. "Ik heb nooit echt veel kaarten gepakt. Als het goed gaat, vindt iedereen het knap dat je het kan zonder kaarten, maar als je onderin de Jupiler League staat, wordt er gezegd dat de beuk er dan wel wat meer in mag. Ik vind een gele kaart in ieder geval prima."



Breuer is inmiddels 36 jaar en de ervaren man bij Sparta. De verdediger wordt geroemd om zijn coaching en denkt ondanks zijn leeftijd nog niet aan stoppen. "Ik denk niet dat het gek is dat Sparta me nog nodig heeft. Wat voor leeftijd je ook hebt, als je het niveau hebt, speel je. Ik wil nog niet stoppen. Zolang ik fit ben, ga ik door."



Met zijn verdediging bekijkt Breuer de aanval van de tegenstander altijd goed. Bij FC Utrecht zijn het Sébastien Haller en Richairo Zivkovic waar de Rotterdammers mee te maken krijgen. "Voor de winterstop bekeken we ze ook al, dus we weten veel van FC Utrecht. We zijn nu dubbel gewaarschuwd over de sterke punten van de aanvallers."



Sparta - FC Utrecht begint zaterdagavond om 20.45 uur. Het duel op het Kasteel is live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel doet verslag.