Hoe identificeer je jezelf zonder paspoort...als je je paspoort ophaalt?

paspoort

Annie Spiljard vraagt op Facebook:

Van de week werd op Singapore vliegveld omgeroepen dat er een paspoort was gevonden! Of die man het bij de informatiebalie kon komen ophalen…Ik heb niet geslapen, want ik dacht: hoe moet die man zich dan identificeren zonder paspoort?



