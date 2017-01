Schaken in De Kuip: 'Niet gedacht dat het zou lukken'

Schaken in De Kuip

Het Tata Steel Chess Tournament komt donderdag 19 januari naar het stadion van Feyenoord. De vijfde ronde van het schaaktoernooi dat in Wijk aan Zee begonnen is, wordt dan afgewerkt. Toernooidirecteur Jeroen van den Berg kijkt er naar uit. "We hadden niet gedacht dat het zou lukken, maar het is toch gelukt. Het is bijzonder om met een denksport in zo'n grote voetbaltempel gaat spelen."

Het is niet voor het eerst dat het schaaktoernooi deze kant opkomt. "We hebben twee jaar geleden al in gebouw 'De Rotterdam' geschaakt, waarbij veel publiek kwam. Daar waren we enthousiast over en toen vonden we al dat we nog een keer terug moesten komen. Dus we hebben een shortlist gemaakt met plekken, waaronder De Kuip. We zitten niet op het veld, maar in het warme Maasgebouw. Maar de Kuip komt genoeg aan bod, waaronder in fotosessies."



Ook voor het publiek kan het een mooie ervaring worden, denkt Van den Berg. "De wedstrijden zijn vrij toegankelijk, dus iedereen kan vanaf 14:00 uur zo binnenlopen. Daarnaast is er een congres over bewegende sport en denksport en mensen kunnen ter plekke online leren schaken. Er is dus een uitgebreid programma."



De topwedstrijden die gespeeld worden zijn tussen wereldkampioen Magnus Carlsen en Ian Nepomniachtchi, Yi Wei tegen Nederlander Anish Giri en Radoslaw Wojtaszek tegen landgenoot Loek van Wely.