Waarom bloost men? En hoe voorkom je het?

Sonja vroeg ons via de chat:

Als ik in verlegenheid wordt gebracht of ik krijg een nare opmerking dan ga ik altijd blozen, hoe komt dit of hoe kan je dat voorkomen?



