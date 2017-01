Barendrecht wint weer eens, Excelsior Maassluis laat op gang

BVV Barendrecht won met 2-0 van GVVV

Trainer Adrie Poldervaart kon eindelijk weer eens juichen voor zijn ploeg BVV Barendrecht. In de vier voorgaande wedstrijden werd drie keer verloren, maar op de Bongerd liet de ploeg zien dat het goed uit de winterstop gekomen is. Tegen GVVV uit Veenendaal werd met 2-0 gewonnen. Excelsior Maassluis beleefde een zware middag en kwam met 4-0 achter tegen UNA uit Noord-Brabant. In de slotfase maakte Dean van Ooijen een hattrick waardoor het nog 3-4 werd.

Jeffrey Aarts en Daniel Esajas maakten de doelpunten aan Barendrechtse zijde tegen GVVV, de ploeg van trainer John de Wolf. Door de overwinning stijgt Barendrecht een plekje naar de negende positie in de Tweede Divisie. Excelsior Maassluis zakt juist op de ranglijst naar de achtste plek.



Derde Divisie

SteDoCo trapte de speeldag af met een uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg uit Hoornaar kon echter weinig inbrengen en verloor met 2-0, mede door een eigen doelpunt van Jordey van Dam. SteDoCo staat nu dertiende. Het duel tussen Capelle en VVOG was door de weersomstandigheden afgelast.



ASWH hoopte aan het begin van de tweede seizoenshelft gelijk mee te doen in de strijd om het kampioenschap, maar verloor van IJsselmeervogels. In Spakenburg werd het 2-0. Voordeel voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht is dat FC Lisse ook verloor. In eigen huis ging die ploeg hard onderuit tegen Jong FC Volendam: 0-3. Lisse is nog wel koploper, maar wordt op twee punten gevolgd door IJsselmeervogels en Scheveningen. ASWH volgt op plaats vier met drie punten achterstand op Lisse.



Hoofdklasse A

Er viel weinig te juichen voor de regioploegen uit regio Rijnmond in de Hoofdklasse A. Gedeeld koploper Spijkenisse zakte volledig door het ijs en verloor met 5-2 van Noordwijk. Daarmee staat de ploeg nu op de derde plaats.



RVVH verloor in eigen stadion met 2-0 van Argon en ook Zwaluwen verloor thuis met 2-0 van sv DFS. Het duel tussen Sliedrecht en Jodan Boys was afgelast. Het enige lichtpuntje kwam van Smitshoek dat knap een punt pakte tegen Swift, dat vierde stond. Smitshoek staat nog op de voorlaatste plaats, vier punten van FC Breukelen wiens wedstrijd was afgelast.