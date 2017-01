Veel animo voor claim tegen Succes Awards

Bij het Rotterdamse advocatenkantoor Wybenga hebben zich enkele tientallen mensen gemeld voor een gezamenlijke claim tegen de Nationale Business Succes Awards van ondernemer Leo Houkamp. Dat heeft het kantoor zaterdag laten weten.

Ze hopen via een procedure hun inleg terug te krijgen. Wanneer de procedure start, is nog niet bekend.De mensen dongen mee naar zo'n prijs voor hun bedrijf. Afgelopen week bleek door een actie van het tv-programma Rambam dat het doorgestoken kaart was.Bedrijven konden tegen betaling van 12.750 euro een Succes Award 'kopen'. Rond die awards was het tv-programma De Succesfactor opgezet. RTL7 heeft het programma per direct geschrapt, zo liet de commerciële omroep donderdag weten.Rotterdammer Leo Houkamp is de man achter de Nationale Business Succes Awards. Hij exploiteert hotels in Rotterdam en was oprichter van de tv-zender RNN7.In 2007 werd Houkamp veroordeeld tot een werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor belastingontduiking.