Onmachtig Excelsior onderuit bij PSV

Excelsior heeft zaterdag niet voor een verrassing kunnen zorgen in de uitwedstrijd tegen PSV. Op bezoek in Eindhoven gingen de Kralingers met 2-0 onderuit. Voor rust zette Marco van Ginkel de thuisploeg op voorsprong en na de thee bepaalde Davy Pröpper de eindstand in het voordeel van de Brabanders. Excelsior blijft vooralsnog vijftiende in de eredivisie.

Zonder sterkhouders Luigi Bruins (geblesseerd) en Ryan Koolwijk (gepasseerd) op het middenveld hoopte Excelsior evenals vorig seizoen voor een stunt te zorgen in Brabant. Het was echter de thuisploeg dat na een slordige openingsfase voor het meeste gevaar zorgde en de debuterende doelman Warner Hahn veelvuldig aan het werk zette. Hahn redde op gevaarlijke pogingen van Marco van Ginkel, Luuk de Jong en Davy Pröpper.Bart Ramselaar kreeg de bal er na ruim een half uur spelen namens PSV eveneens niet in. Na zijn poging die op de kruising belandde was Van Ginkel wél trefzeker. Hij troefde Khalid Karami af en schoot van dichtbij binnen: 1-0. Excelsior probeerde er een aantal keren uit te komen, maar de ploeg was tot vijf minuten voor rust niet in staat om gevaarlijk te worden.In de slotfase van de eerste helft was het namelijk Stanley Elbers die voor de grootste kans van de bezoekers zorgde. Hij kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied, maar in kansrijke positie wist hij de bal niet goed te raken. Ook vlak na de thee was de formatie van coach Mitchell van der Gaag dichtbij de gelijkmaker. Vanaf ongeveer achttien meter produceerde Hicham Faik een geplaatste vrije trap die knap werd gered door Jeroen Zoet.De hoop op een resultaat voor Excelsior werd na bijna een uur de grond ingeboord door PSV. Nota bene na een hoekschop van de Rotterdammers kwam de thuisploeg er vliegensvlug uit en was het Pröpper die via doelman Zoet en Andrés Guardado oog in oog met Hahn kwam te staan en afrondde. Kort na de 2-0 verzuimde PSV om het duel definitief in het slot te gooien. De Jong en Ramselaar waren ongelukkig in de afronding.Ondanks de sneeuw werd het niet meer spannend in Eindhoven. Rotterdammer en voormalig Sparta-verdediger Jetro Willems was een kwartier voor tijd nog wel dichtbij de 3-0 voor zijn team, maar diens inzet uit de tweede lijn werd met de vingertoppen gekeerd door Hahn. Het inbrengen van onder andere Koolwijk en Hadouir leverde ook voor Excelsior geen treffers op.