Luister naar Sparta - FC Utrecht op Radio Rijnmond

Sparta - FC Utrecht

Sparta neemt het in de eerste wedstrijd na de winterstop op tegen FC Utrecht. De Rotterdammers ontvangen de Utrechters op het eigen Kasteel. Eerder dit seizoen ging het team van coach Alex Pastoor nog met 2-0 onderuit in de Domstad. Sparta staat momenteel veertiende in de eredivisie. FC Utrecht is de nummer zes.

De wedstrijd begint om 20:45 uur en is live te volgen in een uitzending van Radio Rijnmond Sport. Het verslag vanuit Rotterdam-West is in handen van Dennis van Eersel.