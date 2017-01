Sparta geeft voorsprong uit handen tegen Utrecht

Sparta heeft de eerste wedstrijd na de winterstop niet weten te winnen. Op het eigen Kasteel verloren de Rotterdammers ondanks een voorsprong met 2-1 van FC Utrecht. Iván Calero Ruiz scoorde in de eerste helft namens Sparta, maar Willem Janssen en Kristoffer Peterson bezorgden FC Utrecht na rust de zege.

Pastoor verraste in zijn opstelling door voorin de voorkeur te geven aan Iván Calero Ruiz in plaats van Craig Goodwin. Aanvankelijk zou Loris Brogno spelen, maar de clubtopscorer ontbrak wegens ziekte. Met de Spanjaard aan de linkerkant begon Sparta gretig aan het duel met de Utrechters. Zelf produceerde Ruiz al na twee minuten een afzwaaier en iets later was het Zakaria El Azzouzi die na een prima actie van diezelfde Ruiz in het zijnet schoot.FC Utrecht wist nauwelijks iets te creëren en zag hoe Thomas Verhaar en wederom Ruiz doelman David Jensen aan het werk zetten. Na ruim 25 minuten zorgden de twee aanvallers wél voor de openingstreffer. Met het nodige geluk kwam een hoekschop van Verhaar voor de voeten van Ruiz, die de bal vervolgens van dichtbij het doel in frommelde: 1-0. Amper een minuut daarna kwam Sparta goed weg nadat Willem Janssen de lat raakte.Naarmate de wedstrijd vorderde nam de druk van FC Utrecht op Sparta toe. Het resulteerde voor rust in een gevaarlijke schot van Nacer Barazite dat rakelings naast ging. Na de thee werden de kansen nog groter. Eerst faalde Sébastien Haller van dichtbij met een zwakke kopbal, maar in de 52e minuut zorgde Janssen alsnog voor blije gezichten. Hij kopte raak uit een vrije trap van Yassin Ayoub nadat Kortsmit onder de bal door ging: 1-1.Haller was na bijna een uur spelen opnieuw ongelukkig in de afronding. Haller werd bediend nadat Kortsmit de bal zo in de voeten speelde van een tegenstander, maar de Franse spits gleed de bal voor leeg doel op miraculeuze wijze naast. Ook na de gelijkmaker bleef FC Utrecht de betere ploeg. Enkele afstandsschoten leverden weliswaar niets op.Ondanks het inbrengen van Goodwin wist Sparta aanvallend weinig te forceren in het restant van de wedstrijd. Uiteindelijk gingen de Utrechters er verdiend met de zege vandoor. Invaller Kristoffer Peterson vond zijn weg naar het doel door op fraaie wijze Michel Breuer en Denzel Dumfries te passeren en vervolgens raak te schieten: 1-2.