Zaalsporten: TPP nipt onderuit in doelpuntrijke wedstrijd

TPP-Rotterdam

De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam hebben zaterdag dure punten laten liggen tegen Watergras. Hoewel de ploeg van trainer Abdul Marbah meerdere keren op voorsprong kwam, moesten de Rotterdammers toch het onderspit delven tegen de bezoekers uit Gouda: 5-6.

Felix Verhaar (2x), Wessel Verhaar, Amin Nyali en Mohammed Amin Chaali scoorden voor TPP, dat na elf wedstrijden een teleurstellende elfde plaats in de eredivisie bezet. Komende maandag zijn in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond beelden te zien van de wedstrijd.



Basketbal

In de Dutch Basketball League was Forward Lease Rotterdam dichtbij een mooi resultaat in Den Bosch. Op bezoek bij New Heroes ging de ploeg van coach Armand Salomon echter nipt onderuit: 82-80. La'Shard Anderson was de grote man bij de Rotterdammers met 36 punten, tien assists en negen rebounds. Rotterdam zakt naar de zevende plaats.



De damesploeg van Rotterdam kende een beter begin van het nieuwe jaar. Breeman BMW/Rotterdam Basketbal wist de uitwedstrijd bij hekkensluiter Amazone uit Utrecht met 60-50 te winnen. Het was de tweede overwinning van het seizoen voor de Rotterdammers. Renes/Binnenland ging in eigen huis onderuit tegen koploper Lekdetec.nl: 46-48.



Volleybal

De volleyballers van Nesselande/VoorElkaar.nl waren niet opgewassen tegen Alterno. Op bezoek in Apeldoorn ging het met 3-1 onderuit: 25-16, 35-33, 19-25 en 25-20. ARBO Rotterdam Volleybal kende eveneens een slechte avond. In eigen huis was het kansloos tegen Vallei Prins: 3-0. De setstanden waren 19-25, 19-25 en 14-25.



Sliedrecht Sport wist vroeg op de avond te winnen van Regio Zwolle. Bij de volleybalsters uit Overijssel was de formatie van trainer Matt van Wezel met 3-0 te sterk: 20-25, 12-25 en 18-25. Met twee punten voorsprong op Set-Up '65 is Sliedrecht Sport na veertien duels koploper in de eredivisie.



Korfbal

PKC/SWKGroep blijft na acht wedstrijden in de Korfbal League in het bezit van het volle pond. Zaterdag was het team van de Belgische trainer Detlef Elewaut ook te sterk voor KZ/Hiltex. De Papendrechters hadden in Koog aan de Zaan geen problemen: 18-28. PKC staat met zestien punten fier bovenaan op de ranglijst.



Waterpolo

ZPB H&L Productions is uitstekend aan 2017 begonnen. De Barendrechters namen het in eigen huis op tegen Polar Bears en versloegen de ploeg uit Ede met 10-5. ZPB stijgt daardoor naar de derde plaats. ZVVS uit Vlaardingen is ook na de 15-5 nederlaag in eigen huis tegen Schuurman BZC nog altijd hekkensluiter.