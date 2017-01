Excelsior huurt De Wijs van PSV

Jordy de Wijs - Foto: Joep Leenen (ANP)

Excelsior heeft zich definitief versterkt met Jordy de Wijs. De centrale verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van PSV. Zaterdag zat De Wijs nog op de bank bij de Eindhovenaren toen beide teams het tegen elkaar opnamen in het Philips Stadion. Die wedstrijd eindigde in een 2-0 zege voor de Brabanders.

De komst van de 23-jarige geboren Belg hing al een tijdje in de lucht. Het was voor Excelsior en De Wijs - die dit seizoen voornamelijk in actie kwam voor Jong PSV - echter wachten op toestemming van de topclub uit Eindhoven.