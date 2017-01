Gladheid leidt vooral tot blikschade

De gladheid heeft zondagochtend geleid tot talloze aanrijdingen overal in het land. Het is op veel plaatsen spekglad door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. Ook in onze regio zijn volgens de Rotterdamse politie diverse ongelukken gebeurd, vooral met blikschade als gevolg. Er zijn geen berichten over gewonden door de gladheid in onze regio.

In Rouveen, in Overijssel, raakte iemand zwaargewond toen een auto tegen een boom reed. Op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens raakte een vrouw lichtgewond toen ze met haar auto op een gladde weg over de kop sloeg. Dichter in de buurt, bij Woerden, raakten auto's van de weg met enkele lichtgewonden tot gevolg.



Het KNMI heeft code geel, een waarschuwing voor gevaarlijk weer, ingesteld voor het hele land. Het verkeer moet de hele zondag nog rekening houden met gladheid. In de kustprovincies kan af en toe nog een winterse bui vallen.