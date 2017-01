Feyenoord maakt geen fout bij Roda JC

Feyenoord heeft in de eerste competitiewedstrijd van 2017 geen fout gemaakt. Bij het laaggeklasseerde Roda JC won de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst moeizaam met 0-2. Beide doelpunten vielen na rust.

De eerste helft in Kerkrade was niet best. Feyenoord speelde in een te laag tempo om het Roda JC lastig te maken. In de eerste twintig minuten gebeurde er helemaal niets voor beide doelen, maar halverwege het eerste bedrijf kreeg Steven Berghuis een grote kans na dom balverlies bij de thuisploeg. De flankaanvaller bekroonde een mooie actie niet met een goal, hij mikte naast en zag bovendien Nicolai Jorgensen over het hoofd.Na dik een half uur was Feyenoord opnieuw dreigend, maar Jorgensen kon niet uithalen en kreeg niet meer dan een hoekschop. Een paar minuten later kwam de Deense spits wel tot een schot, maar keeper Benjamin van Leer liet zich niet verrassen. Ook Roda JC was voor rust een keer dreigend, maar Thanasis Papazoglu en Abdul Ajagun liepen elkaar in de weg. In de laatste seconde van de eerste helft kwam Feyenoord pas echt met de schrik vrij. Tom van Hyfte raakte na een vrije trap van dichtbij de lat.In de tweede helft schoot Jens Toornstra snel een vrije trap over, werd een als voorzet bedoeld schot van Eljero Elia gepakt door Van Leer en had Jorgensen echt moeten scoren. Na een lange bal van Eric Botteghin wilde de topscorer van Feyenoord het leer over de keeper lobben, maar hij raakte de bal niet vol.Feyenoord voerde in die fase de druk op, maar na dik een kwartier moesten de Rotterdammers even alle zeilen bijzetten om geen tegengoal te krijgen. De ploeg van Van Bronckhorst kwam die paar minuten schadevrij door.Na 67 minuten was het weer de beurt aan Feyenoord. Elia combineerde knap met Dirk Kuyt, maar de inzet van de aanvaller werd tot corner verwerkt. Kort daarna was het alsnog raak. Kuyt schoot de bal hoog in het doel na slim klaarleggen van Jorgensen: 0-1. Laatstgenoemde had een kwartier voor tijd de 0-2 op zijn schoen, maar faalde oog in oog met Van Leer door naast te mikken. Ook Botteghin was dichtbij een treffer, maar zijn kopbal werd uit de hoek geranseld.In de slotfase kreeg Feyenoord genoeg ruimte om het duel te beslissen. Dat gebeurde kort voor het einde. Elia verschalkte Van Leer na een prima combinatie met Jorgensen (0-2). Door de winst komt koploper Feyenoord op 45 punten na achttien duels.69' Dirk Kuyt 0-1, 88' Eljero Elia 0-2Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo, Toornstra, Vilhena, Kuyt, Berghuis (75. Bilal), Jørgensen en Elia.