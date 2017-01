Praat mee over Roda JC - Feyenoord

Roda JC - Feyenoord

Feyenoord hervat de competitie vanmiddag in Kerkrade tegen Roda JC. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is de trotse koploper van de eredivisie en hoopt de goede lijn van deel één het seizoen in Limburg een vervolg te geven. Dat doen de Rotterdammers zonder Karim El Ahmadi, die met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup.

De opponent van vandaag staat voorlaatste in de eredivisie met dertien punten. Roda JC won pas eenmaal, maar speelde wel liefst tien keer gelijk in de eerste seizoenshelft. Alleen hekkensluiter Go Ahead Eagles heeft minder punten.



Roda JC - Feyenoord begint al om 12.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van het duel in Kerkrade. De uitzending begint om 12.00 uur en is in handen van presentator Frank Vijg.



