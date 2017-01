Praat mee over Roda JC - Feyenoord: 0-0

Feyenoord hervat de competitie vanmiddag in Kerkrade tegen Roda JC. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is de trotse koploper van de eredivisie en hoopt de goede lijn van deel één het seizoen in Limburg een vervolg te geven.

De eerste helft in Kerkrade was niet best. Feyenoord speelde in een te laag tempo om het Roda JC lastig te maken. In de eerste twintig minuten gebeurde er helemaal niets voor beide doelen, maar halverwege het eerste bedrijf kreeg Steven Berghuis een grote kans na dom balverlies bij de thuisploeg. De flankaanvaller bekroonde een mooie actie niet met een goal, hij mikte naast en zag bovendien Nicolai Jorgensen over het hoofd.Na dik een half uur was Feyenoord opnieuw dreigend, maar Jorgensen kon niet uithalen en kreeg niet meer dan een hoekschop. Een paar minuten later kwam de Deense spits wel tot een schot, maar keeper Benjamin van Leer liet zich niet verrassen. Ook Roda JC was voor rust een keer dreigend, maar Thanasis Papazoglu en Abdul Ajagun liepen elkaar in de weg. In de laatste seconde van de eerste helft kwam Feyenoord pas echt met de schrik vrij. Tom van Hyfte raakte na een vrije trap van dichtbij de lat.0-0Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo, Toornstra, Vilhena, Kuyt, Berghuis, Jørgensen en Elia. Praat mee over het eerste competitieduel van de Rotterdammers in 2017 door een bericht achter te laten.