Landhuis Ridderkerk eenmalig open vanwege jubileum

Huys ten Donck - Foto: Kasteelbeheer (Wikipedia) Open dag op Huys ten Donck trekt veel bezoekers Catherina Groeninx van Zoelen

Een dagje ronddwalen op een eeuwenoud landgoed en je helemaal wanen in de 18e eeuw. Het kon zaterdag toen de deuren van Huys ten Donck in Ridderkerk opengingen voor het publiek.

Huys ten Donck was open vanwege het 270-jarig bestaan. Het landgoed werd in 1746 gebouwd als ontvangsthuis voor de toenmalige Rotterdamse burgemeester Otto Groeninx van Zoelen.



De buitenplaats aan de Benedenrijweg is nog altijd in bezit van de familie Groeninx van Zoelen. En het wordt ook nog steeds bewoond. Tussen al het eeuwenoude pracht en praal woont jonkvrouw Catherina Groeninx van Zoelen met haar gezin.



Leven in de keuken

Hoewel het huis zo'n twintig kamers heeft, wordt lang niet elk vertrek gebruikt. "We zijn voorzichtig en we komen niet overal de hele tijd", aldus Groeninx van Zoelen, die vooral in de keuken leeft.



"Maar op een gegeven moment zit het in je systeem. Zelfs de kindjes van 2 en 3 hebben een manier gevonden om te spelen."



Familiegeschiedenis

Groeninx van Zoelen wil haar familiegeschiedenis graag levend houden. Ze vertelde dan ook honderduit tijdens de open dag. "Mensen komen aanwaaien en hebben vragen. Je bent daardoor continu gastvrouw, maar het is een hele eer."



Bezoekers waren zaterdag enthousiast over de openstelling van de buitenplaats. "Het is een toppertje", zei een Ridderkerkse. "Dit hebben we hier alleen in Ridderkerk", vulde een ander haar aan.



Ridderkerks fenomeen

"Het is hier een echt fenomeen, maar ik verbaas me erover hoe weinig mensen uit Rotterdam het kennen", zegt Groeninx van Zoelen. "Je bent er zo met de fiets of de Waterbus. Ik doe nota bene boodschappen in Rotterdam."