Hardleerse automobilist gepakt in Rotterdam

Foto: Politie Charlois

Een automobilist is zaterdag in Rotterdam aangehouden, omdat hij voor de tweede keer in korte rondreed zonder geldig rijbewijs. Die was hij eerder om onbekende redenen al kwijtgeraakt.

Agenten zagen de man rijden op de Mijnsherenlaan op Zuid. Hij viel op, omdat hij een stukje tegen de richting in reed.



De politie heeft de automobilist opgepakt en zijn wagen doorzocht. Daarbij werden ook nog harddrugs in gevonden.