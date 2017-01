Gio: 'Scoren niet voor niets zo vaak in eindfase'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord nam zondagmiddag laat afstand van Roda JC. Door goals van Dirk Kuyt en Eljero Elia werd het in Limburg 2-0 voor de Rotterdamse koploper. Die doelpunten vielen laat, de openingstreffer pas twintig minuten voor tijd. Trainer Giovanni van Bronckhorst was geduldig op de bank. "Als je zo vaak scoort in de eindfase is dat niet voor niets. Je weet dat het komt, dat vertrouwen zit ook in de ploeg. Uitstekend gedaan."

Toch was de oefenmeester van Feyenoord niet tevreden over de gehele wedstrijd. "Ik vind dat wij verdiend hebben gewonnen, maar met name in de eerste helft was het tempo te laag, de spreiding minder dan in de tweede helft. Dat heeft wel het verschil gemaakt in de tweede helft. Het tempo opvoeren, met diepe ballen achter hun verdediging. We hebben genoeg kansen gecreëerd om de wedstrijd te winnen. Het hadden er meer dan twee moeten zijn, maar weer beslissen we een duel weer in de eindfase."