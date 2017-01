Gewonden bij trambotsing Rotterdam Centraal

Foto: MediaTV Foto: MediaTV Foto: MediaTV

In het centrum van Rotterdam zijn zondagmiddag twee trams van lijn 7 en 8 op elkaar gebotst. Zeker acht mensen zijn gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde kort voor 15.00 uur rond de kruising van de Poortstraat met het Weena, bij Rotterdam Centraal. Een van de trams klapte achterop de andere.



Minstens acht inzittenden zijn gewond geraakt. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie of vier mensen waren lichtgewond en konden ter plekke worden behandeld, zegt de politie.



Het tramverkeer rond Rotterdam Centraal is ernstig verstoord. Meerdere tramlijnen hebben vertraging en rijden in beide richtingen een andere route.



Het gaat om tram 4, 7, 8, 21, 23, 24 en 25. De halte Rotterdam Centraal is vervallen. Het is nog onbekend wanneer het tramverkeer weer normaal zal rijden.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Trams hebben geen veiligheidssysteem om botsingen te voorkomen. Bestuurders moeten zelf remmen.