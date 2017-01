Johan Voskamp te gast in FC Rijnmond

Johan Voskamp

Johan Voskamp is vanavond te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-speler van Sparta en Excelsior schuift aan naast presentator Frank Vijg en analist Ruud van Os. Met de huidige aanvaller van RKC Waalwijk blikken we terug op het eerste voetbalweekend van dit jaar.

Feyenoord won in Kerkrade bij Roda JC, maar Sparta en Excelsior verloren van respectievelijk FC Utrecht en PSV. Een niveau lager ging FC Dordrecht onderuit bij FC Oss.



FC Rijnmond begint vanavond rond 20.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.